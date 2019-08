Calantha Wollny: Bittere Enttäuschung! Jetzt platzt ihr der Kragen

müsste eigentlich überglücklich sein. Anfang des Jahres kam ihre kleine Tochter Cataleya auf die Welt. Doch eine Sache regt die frisch gebackene Mama so richtig auf...

Knallharte Abrechnung mit falschen Freunden

Auf ihrem -Account macht die 18-Jährige jetzt ihrem Ärger Luft. Der Grund? "Fake Friends"! "Entweder man wird von denen fertig gemacht oder ist einer von denen. Fake Friends kommen immer wieder angelaufen, weil die Fame oder sonstiges brauchen, aber Hey DU brauchst nicht mehr in mein Leben treten", schreibt die Wollny-Tochter.

Calantha Wollny: Baby-Hammer! Die Fans rasten aus

Calantha Wollny: "Verpisst euch aus meinem Leben"

Dazu veröffentlichte Calantha einen kurzen Clip, in dem sie sagt: "Denn genau daran gehen dir deine Fake Friends ab jetzt vorbei - am Arsch! (...) Verpisst euch aus meinem Leben." Am Ende hält Calantha sogar ihren Mittelfinger in die Kamera. An wen diese krassen Worte gerichtet sind? Unklar. Fest steht jedoch, dass diese Person sie wohl ganz schön enttäuscht hat...

Calantha hat ordentlich abgespeckt! Die heftige Veränderung seht ihr im Video: