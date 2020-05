Calantha Wollny: Dieser Baby-Post begeistert die Fans!

Seit über einem Jahr ist Mama der kleinen Cataleya. Jetzt zeigt sie stolz, wie groß die Kleine mittlerweile schon geworden ist...

Bild von Cataleya begeistert die Fans

Auf veröffentlicht Calantha ein aktuelles Foto von Cataleya. Der Wollny-Spross sitzt im Kinderwagen, hält ein Brötchen in der Hand - und guckt frech in die Kamera. Klar, dass die Fans von diesem Anblick hin und weg sind. "So süß die Kleine! Die werden so schnell groß", "Was für eine hübsche Maus" und "Zum Knuddeln", lauten nur einige der vielen begeisterten Kommentare unter dem Post.

Zwischen Calantha Wollny und Silvia krachte es

Dass Calantha so viel Zeit mit ihrer Tochter verbringen kann, war vor einigen Wochen gar nicht selbstverständlich. Calantha zoffte sich so heftig mit Mutter Silvia, dass sie die 19-Jährige sogar beim Jugendamt meldete. Calantha kam in der Zeit bei einem Freunde unter, doch Töchterchen Cataleya blieb bei Oma Silvia. Mittlerweile haben sich die beiden aber glücklicherweise wieder versöhnt.

