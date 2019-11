Reddit this

Calantha Wollny: Dieser Baby-Post versetzt die Fans in Aufruhr!

Seit Dezember letzten Jahres ist nichts mehr wie vorher für . Die 19-Jährige brachte ihre Tochter Cataleya auf die Welt. Regelmäßig postet sie zuckersüße Schnappschüsse mit ihrem kleinen Schatz. Doch das neueste Bild sorgt für besonders viel Zuspruch.

Dieser Baby-Post begeistert die Fans

"Eine Liebe, die niemals endet", schreibt Calantha zu einem Foto, auf dem sie ihren Nachwuchs auf dem Arm hält. Während Calantha lächelt, guckt die kleine Cataleya frech in die Kamera. Klar, dass die Fans bei so einem Anblick komplett aus dem Häuschen sind. "Du bist echt ein sehr hübsches Mädel und deine kleine einfach zuckersüß", "So sweet ihr beiden" und "Ein ganz tolles Foto von euch zweien", lauten nur einige der vielen Komplimente unter Post.

Cataleya kämpfte um ihr Leben

So glücklich strahlen wie auf dem Bild konnte Neu-Mama Calantha nicht immer. Kurz nach der Geburt musste sie um ihr Kind bangen. "Die Kleine kriegte Atemnot, dass sie schon blau anlief. Ich habe sie etwas geschüttelt, ins Gesicht gepustet, sie auf den Bauch getan. Ich habe nur noch geschrien: 'Ruf den Notarzt!' ", erzählte Mama Silvia in " - Eine schrecklich große Familie". Cataleya wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise geht es der Kleinen mittlerweile wieder besser.

