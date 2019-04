Reddit this

Eigentlich müsste momentan überglücklich sein. Vor kurzem kam ihre Tochter Cathaleya auf die Welt. "Der Tag der Geburt ist das einzige Blind-Date, bei dem du dir sicher sein kannst, die Liebe deines Lebens kennenzulernen. Ich liebe dich, mein Kind", schwärmte sie kurz nach der Geburt. Doch jetzt richtete sie nachdenkliche Worte an ihre Fans...

Haben sich Calantha und Mason getrennt?

"Heirate den Mann, der deine Eifersucht liebt, deiner Verrücktheit und vor allem deine Zeit. Schätzt nicht den Mann, den du zwei Mal fragen musst, ob er dich liebt", schrieb Calantha zu einem Schwarz-Weiß-Bild von sich. Sind diese Worte etwa an Freund Mason gerichtet? Sind die beiden mittlerweile etwa wieder getrennt? "Nein, kein Liebeskummer. Nur ein Spruch, den ich gut fand", klärte die 18-Jährige auf.

Calantha Wollny: Erschütterndes Drama um Tochter Cataleya

Liebes-Chaos bei Calantha und Mason

Calantha und Mason sind schon seit einiger Zeit ein Paar. Die beiden hatten sich sogar verlobt. Wenig später folgte jedoch die Trennung. Nach einigem Hin und Her wurden die beiden doch wieder ein Paar - obwohl Mason nicht der Vater des Kindes ist. "Mit dem Vater des Kindes war ich jetzt eineinhalb Jahre zusammen. Und er kommt mit der Situation nicht so ganz klar, deswegen gucke ich jetzt mehr auf das Kind und auf mich, anstatt auf diese Beziehung", erklärte Calantha in der Sendung " ".