Calantha Wollny: Erschütternde Beichte! Doch ihre Fans stehen ihr bei!

Calantha Wollny scheint momentan einiges zu beschäftigen. So postet sie nun ein Video in ihren Feed, in dem sie einem intimen Einblick in ihr Seelenleben gibt. Es ist zu lesen: "Ah, stimmt, weil ich ja diesen Fehler in der Vergangenheit gemacht hab. Und darauf beruht natürlich alles. Wenn du einen Fehler machst, bist du für den Rest deines Lebens abgestempelt und ein Buhmann. Stimmt, du bist 'n schlechter Mensch, man. Du machst einmal in der Öffentlichkeit Fehler. Ich will nicht wissen, wie viele Fehler er im privaten Leben schon gemacht hat." Wow! Doch auch wenn Calantha nicht verraten will, an wen diese Worte gerichtet sind, stehen ihr ihre treuen Fans zur Seite...