Calantha Wollny: Erschütterndes Drama um Tochter Cataleya

Im Dezember kam Cataleya auf die Welt. Seit dem verzaubert die Tochter von die ganze Familie. Trotzdem gehen die Fans auf die Barrikaden. Aus einem bestimmten Grund...

Denn so süß der Wollny-Spross auc ist. Viele Fans finde es nicht ok, dass Calantha Wollny das Baby ständig im Netzt zeigt. Immer wieder postet sie Fotos und Videos der kleinen bei . Für viele ein absolutes No Go!

"Ich hoffe es gibt bald ein Gesetz, wo es verboten wird Kinder bis zu einem gewissen Alter zu zeigen", schreibt ein Follower. Ein anderer stimmt zu: "Schade, dass man so ein kleines, unschuldiges Wesen benutzt um sich in der Öffentlichkeit zu profilieren. Das gehört hier nicht ihn!"

Mit der Meinung stehen die beiden Fans nicht alleine da....

Calantha Wollny hatte selber Probleme

Das viele so ein Problem mit dem Verhalten von Calantha Wollny haben, liegt wahrscheindlich auch an der Vergangenheit des - selbst. Die Tochter von hatte vor nicht allzu langer Zeit selber große Schwierigkeiten, wollte nicht mehr für die TV-Show " " vor der Kamera stehen. "Ich will seit locker ein bis zwei Jahren nicht mehr drehen, aber dann sagt meine Mutter 'Du kannst es dir nicht aussuchen. Das ist dein Essen auf dem Tisch‘", erklärte die heute 18-Jährige vor knapp zwei Jahren. Heute hat sich das wieder geändert. Doch muss sie nach dieser Erfahrung wirklich ihr kleines Baby so sehr in der Öffentlichkeit präsentieren?