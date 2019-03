Calantha Wollny: "Es sind Drillinge!"

Reddit this

Die kleine Cataleya ist der ganze Stolz der Großfamilie Wollny. Die Tochter von ist im Dezember das erste Mal Mama geworden. Doch darf sich die Maus jetzt schon auf gleich mehrere Geschwisterchen freuen?

Sarafina Wollny: Bewegende Szenen beim Frauenarzt!

Calantha Wollny: Schwanger mit Drillingen?

In ihrer -Story beantwortet nun einige Fragen zum Thema "Gerüchte". Die Fans schreiben, was sie gehört haben und die 18-Jährige antwortet ganz ehrlich darauf. Und bei einem dieser Gerüchte werden die Anhänger hellhörig! "Ich habe gehört, dass du schon wieder schwanger bist, mit Zwillingen", schreibt ein Instagram-User. Calanthas Reaktion ist eindeutig!

"Wer sagt denn sowas? Eigentlich sind es Drillinge. I'm so sorry #ironie", antwortet der Wollny-Spross lachend darauf. Natürlich ist die Tochter von Silvia Wollny nicht wieder schwanger. Doch statt sich über solche Gerüchte zu ärgern, nimmt sie sie einfach mit Humor.

Silvia Wollny wird in diesem Jahr trotzdem Oma

Und die Fans müssen nicht traurig sein. Weiteren Nachwuchs gibt es bei den Wollnys in diesem Jahr trotzdem. Wie vor wenigen Wochen verkündet wurde, ist nämlich zum zweiten Mal schwanger. Silvia darf sich also auch in diesem Jahr auf ein Enkelchen freuen.