Es wird nicht ruhig bei den Wollnys! Erst vor einigen Tagen meldete sich Jeremy Pascal Wollny mit bitterbösen Vorwürfen gegen seine Mutter Silvia Wollny zu Wort. Nun die nächste Neuigkeit vom Wollny-Clan...

Silvia Wollny und Harald Elsenbast: Zauberhafte Hochzeits-News!

Jeremy Pascal Wollny: Knallharte Ansage an Mama Silvia Wollny

Traurige Nachrichten für Silvia! Kurz nach der Geburt seiner kleinen Tochter schoss Jeremy Pascal Wollny via " " scharf gegen seine Mutter und berichtete, dass Silvia ihr Enkelkind niemals zu Gesicht bekommen würde. Ebenfalls beteuerte Jeremy, dass er sich eindeutig vom Wollny-Clan distanzieren wolle. Während der Großteil der Familie wie eine Einheit zusammen hält, scheint Jeremy auf den Kontakt zu seiner Mutter und seinen Geschwistern keinen Wert zu legen. Eine Tatsache, die scheinbar nicht unkommentiert lassen möchte...

Calantha Wollny: Seitenhieb gegen Bruder Jeremy

Gestern Abend durften Calanthas Fans ihr via " " einige Fragen stellen, die Calantha ihnen beantwortete. Ein Fan schien sich dabei besonders für das Verhältnis von Calantha zu Bruder Jeremy zu interessieren. So fragte er, was Calantha davon halten würde, dass sie und die übrigen Wollnys das Kind von Jeremy nicht sehen dürfen. Calantha entgegnete selbstsicher: "Sorry, aber das juckt mich herzlich wenig. Kinder sollten man in so etwas nie mit reinziehen. Aber er tut es. Naja was solls..." Autsch! Definitiv harte Worte! Was Jeremy von dem Seitenhieb seiner Schwester denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte er sich noch nicht dazu...