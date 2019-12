Calantha Wollny: Große Sorge um die Tochter von Silvia Wollny!

Oh je! Was ist nur bei Calantha Wollny los? Die Tochter von Silvia Wollny sorgt nun bei ihren Fans für ordentlich Kopfzerbrechen...

Das Calantha Wollny via "Social Media" ihren Fans regelmäßig Updates aus ihrem Leben gibt, ist definitiv nichts Neues. Mit ihren jüngsten Posts sorgt die Tochter von nun jedoch für besonders viel Aufsehen...

Calantha Wollny verfasst kryptische Posts

Via " " zeigt sich in den letzten Tagen von ihrer emotionalen Seite. So teilte die Tochter von Silvia Wollny eine Reihe von Schnappschüsse, die sie mit nachdenklichen Zeilen versehrt. "Das Leben ist nicht einfach aber du wirst besser", "Schätze die die dich schätzen! Liebe die die dich lieben und mache sie nicht fertig!" sowie "Du kannst mich verurteilen, wenn du besser bist als ich", sind nur einige der Gedanken, die Calantha mit ihren Anhängern unter ihren Bildern teilt. Das solche rätselhaften Botschaften von ihren Fans somit nicht lange unentdeckt bleiben, ist klar...

Die Fans von Calantha Wollny sind in Sorge

Wie unter den Posts von Calantha deutlich wird, sind ihre Anhänger in großer Sorge um die Wollny-Tochter. So kommentieren sie: "Das Leben ist schön, von einfach war nie die Rede!" sowie "Bleib so wie du bist, denn so bist du perfekt. Und eine sehr tolle Mutter mit einer sehr tollen Familie." Woher die emotionale Phase von Calantha aktuell rührt, wollte die Tochter von Silvia Wollny nicht verraten. Mal sehen, ob sie in den nächsten Tagen ihre Fans ein wenig mehr Klarheit verschafft...

