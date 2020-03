Calantha Wollny: Heftige Abrechnung mit Ex-Freund Gino!

Reddit this

In Calantha Wollnys Liebesleben herrschte in letzter Zeit ganz schön viel Chaos! Im August letzten Jahres stellte sie der Öffentlichkeit ihren neuen Freund Gino vor. Die beiden zeigten sich im . Doch nach nur fünf Monaten war wieder Schluss. Jetzt spricht Calantha über die Gründe...

Calantha Wollny: Baby-Post lässt die Fans ausrasten!

Calantha Wollny wurde "wie Dreck behandelt"

Calantha hat genug, dass ständig alle über ihr Privatleben urteilen. In ihrer -Story platzt ihr jetzt endgültig der Kragen. "Ihr mischt euch in mein Leben ein - obwohl ihr keine Ahnung habt? Ihr seht immer nur 45 Minuten im Fernsehen", schimpft sie. Und weiter: "Wisst ihr auch wie es ist, wenn ein Mensch einem etwas vorspielt und dich wie Dreck behandelt? Dir weh tut? Nein? Dann einfach mal leise sein! Nein, das ist nicht in meiner jetzigen Beziehung, sondern davor." Autsch, diese krassen Worte über Gino haben gesessen!

Calantha Wollny rechnet knallhart mit Gino ab Foto: Instagram/ calantha_wollny_

Mittlerweile ist Calantha wieder mit ihrem Ex-Freund Mason zusammen - und hat diese Entscheidung keinen einzigen Tag bereut. "Denn jetzt bin ich glücklich. Aus Fehlern lernt man!"

