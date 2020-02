Calantha Wollny: Heftige Abrechnung mit Mama Silvia! Jetzt bricht sie mit der Familie

Im zeigen sich stets als ein Herz und eine Seele. Doch hinter den Kulissen sieht es ganz anders aus. Calantha hat sich heftig mit ihrer Mutter Silvia zerstritten. Auf macht sie jetzt ihrem Ärger Luft...

Silvia Wollny hat Tochter Calantha beim Jugendamt gemeldet

Der Streit fing an, als Calantha verkündete, dass sie ein eigenständiges Leben mit ihrer kleinen Tochter Cataleya führen will. "Mama hat mitbekommen, dass ich ausziehen möchte. Da hat sie dann gesagt, dass sie dann das Jugendamt informieren wird", erklärt sie in ihrer Instagram-Story. Daraufhin sei die Situation eskaliert. "Mir wurden Vorwürfe gemacht, mir wurden Sachen an den Kopf geworfen, Unterstellungen, dass ich Mama bei den Ämtern schlecht machen möchte."

Vor einer Woche hat Silvia ihre Tochter tatsächlich beim Jugendamt gemeldet. "Und die übelsten Sachen über mich gesagt. Dass ich mich nicht um die Kleine nicht kümmern könnte, dass die Kleine nur dreckig wäre. Das stimmt überhaupt nicht. Dass ein Kind mal schmutzig wird, das ist normal."

Calantha Wollny will für ihre Tochter kämpfen

Aktuell ist Calantha bei einem Freund untergekommen. Cataleya ist bei Oma Silvia. Doch das will die 19-Jährige nicht hinnehmen. "Ich möchte, dass sie später eine gute Ausbildung hat, Und ihr Leben so gestalten kann, wie sie es gerne möchte. Ich finde es traurig, sobald man eine andere Meinung hat in dieser Familie hat, dass man direkt fertig gemacht wird", schreibt Calantha in einem langen Instagram-Post.

Calantha Wollny rechnet knallhart mit Mutter Silvia ab

Für Silvia hat Calantha kein einziges nettes Wort mehr übrig. "Meine Mutter ist kein perfekter Mensch, wie sie sich jedes Mal zeigt im Fernsehen. Im Gegenteil im Fernsehen zeigt sie, dass sie eine liebevolle Mutter ist, die immer Verständnis, für ihre Kinder hat. Genau diese Wörter würde ich mir wünschen, wie sie sich der ganzen Welt präsentiert. Sobald ich meine Wünsche oder Träume äußere, werde ich angeschrien."

Und was sagt Silvia zu den ganzen Vorwürfen? Die veröffentlichte ein kurzes Statement auf Instagram, in dem sie schrieb, dass sie sich zu dem Vorfall nicht äußern wird. Mittlerweile ist der Post allerdings wieder gelöscht...

