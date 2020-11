Calantha Wollny: Heftige Worte! Jetzt platzt ihr der Kragen

Bei Instagram macht die 20-Jährige ihrem Ärger nun Luft. "Du machst nix mit deinem Kind. Wozu bist du Mutter, wenn du dein Kind nur abdrückst bei den anderen? Dein Kind tut mir leid... Und schon wieder ist sie nur bei Oma....Wisst ihr, viele sagen genau das, durch diese Leute werde ich falsch dargestellt", so der Wollny-Spross sauer.

Und sie stellt klar: "Wenn die Tanten eine Story machen, seht ihr nur 15 bis 60 Sekunden aber die restlichen Stunden nicht! Klar ist sie mal bei Oma oder bei den Tanten, aber ich drücke sie nicht ab! Sie hat ein gutes Verhältnis mit Oma 'Opa' & Tanten, also wieso sollte sie nicht zu ihnen dürfen wenn sie es möchte? Wir leben alle in einem Haus und die kleine sagt schon wo sie hin möchte auch wenn es mit Händen und Füßen ist !Also tut mir einen Gefallen und redet nicht so einen Müll!"

Klare Worte, die hoffentlich endlich Wirkung zeigen....

