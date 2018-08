Reddit this

Nachdem verraten hat, dass eine ihrer Töchter ein Baby erwartet, wurde viel spekuliert. Welche der Töchter ist denn nun schwanger? Jetzt ist das Geheimnis endlich gelüftet! erwartet ein Baby!

Calantha Wollny hat sich verlobt!

Silvia Wollny freut sich Oma zu werden

Im Interview mit inTouch Online verrät Silvia Wollny glücklich: „Ich habe in den sozialen Medien bereits angekündigt, dass eine meiner Töchter schwanger ist und zwar ist es Calantha. Sie hat es mir erst vertraulich erzählt und später haben wir es der ganzen Familie verkündet. Wir freuen uns immer über Zuwachs. Calantha ist jetzt im fünften Monat und es geht ihr bisher sehr gut in der Schwangerschaft. Wir hoffen, dass es so bleibt und alles reibungsvoll abläuft.“

Calantha kann sich definitiv auf die Unterstützung ihrer Großfamilie freuen, sie wird erstmal bei Mama Silvia wohnen bleiben. „Na klar, bekommt der Wollny-Haushalt noch mehr Zuwachs. Dafür stehen wir als Großfamilie: Zusammenhalt und Unterstützung. Calantha bekommt von uns jede Hilfe, die sie benötigt und wir freuen uns riesig auf den neuen Spatz. Und die kleine Mucki freut sich, dass sie einen neuen Spielgefährten bekommt“, schwärmt die Elffach-Mama.

Vor einigen Wochen machte es Silvia noch spannend. Sie postete ein Ultraschallbild und schrieb: "Für manche ist Freitag der 13. ein Tollpatsch Tag aber für mich ist er heute ein wunderschöner Tag mit tollen Neuigkeiten. Damit überraschte mich einer meiner Mädels, die jetzt auch zum 1. Mal Mama wird und ist schon im 5. Monat, also dauert es nicht mehr so lange bis sie ihr kleines Wunder im arm halten kann. Bei uns wird es nie langweilig."

Jetzt ist endlich offiziell: Calantha Wollny ist schwanger!

Calantha hatte in der Vergangenheit eine Fehlgeburt

Calantha Wollny war bereits vor zwei Jahren schwanger. Doch sie verlor das Baby. Sie ging damals durch eine schwere Zeit. Stritt sich mit ihrer Mutter und wurde sogar wegen Körperverletzung angezeigt. In dieser schweren Zeit erklärte Silvia Wollny: "Calantha ist krank. Ohne professionelle Hilfe schafft sie das nicht. Sie wird ab kommender Woche eine Therapie beginnen." Heute geht es der 17-Jährigen gut. Und sie freut sich riesig auf ihr Baby...

