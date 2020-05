Calantha Wollny: Jetzt bricht alles über ihr zusammen!

Was ist nur bei los? Eigentlich kann die Wollny-Tochter stets auf eine treue Fan-Base zurückblicken. Doch jetzt das Traurige...

Sylvana Wollny: Schock! Sie plagen schlimme Schmerzen

Calantha Wollny meldet sich via Instagram zu Wort

Das Calantha Wollny ihre -Community regelmäßig mit Updates aus ihrem Alltag versorgt, ist definitiv nichts Neues. Ihr jüngster Schnappschuss scheint ihren Followern jedoch gar nicht zu gefallen. So postet die Tochter von nun ein Foto von sich, auf dem sie sich mit einem Filter ein paar Sommersprossen ins Gesicht gezaubert hat. Eigentlich ein schönes Bild! Doch ihre Fans zeigen sich davon nur wenig begeistert und drücken ihren Unmut aus...

Calantha Wollny wird angefeindet

"Was der Filter doch so anrichtet! Schon traurig, wenn man so wenig Selbstwertgefühl besitzt, das man so was macht" sowie "Irgendwie machen die ganzen Wollnys diese Sommersprossen... schon nicht mehr schön" sind nur einige der Negativ-Kommentare, die sich unter dem Bild finden lassen. Autsch! Was Calantha über die Anfeindungen ihrer Fans denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu jedenfalls noch kein Statement ab. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sie sich davon die Stimmung nicht verderben lässt. Widersacher gibt es schließlich immer...

