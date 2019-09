Calantha Wollny: Jetzt packt sie über Freund Gino aus!

ist happy! Ende letzten Jahres kam ihre kleine Tochter Cataleya auf die Welt. Und jetzt hat sie auch noch einen neuen Mann an ihrer Seite. Viel gab Calantha nicht über Gino bekannt. Bis jetzt...

Calantha Wollny packt über Freund Gino aus

Calantha hat den 20-jährigen Gino aus Heinsberg auf einer Geburtstagsparty kennengelernt, wie sie jetzt in ihrer -Story verrät. Zwar ist er nicht der Vater der kleinen Cataleya, kommt jedoch super mit ihr klar. "Er liebt sie", schwärmt die Wollny-Tochter. Und was liebt Calantha an ihrem Schatz am meisten? "Dass er ehrlich ist und dazu steht, wer er ist und was er tut."

Calantha Wollny: Bittere Enttäuschung! Jetzt platzt ihr der Kragen

Warum trennten sich Calantha Wollny und Mason?

Ist das etwa ein fieser Seitenhieb gegen Ex-Freund Mason? Schließlich kriselte es immer wieder zwischen den beiden. Doch was genau zwischen den beiden vorgefallen ist, verrät Calantha nicht. Als ein neugieriger Follower die 19-Jährige fragt, ob sie und Mason schon länger getrennt sind, reagiert sie genervt: "Ja, trete es nur noch breit." Klingt fast so, als wenn das Ex-Paar nicht im Guten auseinander gegangen ist...

