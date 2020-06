Calantha Wollny: Krass, was jetzt ans Licht kommt!

Wie Calantha nun berichtet, kommt für sie Abtreibung nicht in Frage. So erklärt sie ihren Fans: "Ich hatte niemals in meinem Kopf irgendwie drinnen, abzutreiben oder sowas. Klar, Angst vor 'ner Geburt hat jeder - vor allem bei der ersten. Bei der nächsten weiß ich nicht so genau. Aber Mama hat uns auch beigebracht: 'Lieber ein Kind auf dem Kissen als auf dem Gewissen.'" Ehrliche Worte, die intime Einblicke in Calanthas Innerstes geben!