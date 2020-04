Calantha Wollny: Hammer-News! Ihre Fans sind aus dem Häuschen!

Reddit this

Huch, was ist denn mit Calantha Wollny passiert? So haben wir die Tochter von Silvia Wollny ja noch nie gesehen!

Unerwartete Typveränderung bei ! Die Wollny-Tochter präsentiert sich ihren Fans nun mit ihrem neuen Look!

Estefania Wollny: Schock-Diagnose! Große Sorge um die 18-Jährige

Calanthy Wollny zeigt ihren neuen Style

Via teilt Calantha Wollny nun ein paar Bilder mit ihren Fans, die für ordentlich Aufsehen sorgen! Der Grund: Calantha sieht darauf aus, wie ein anderer Mensch! Während die Tochter von sonst nämlich eher für ein dezenteres Auftreten bekannt ist, zeigt sie sich nun mit dunkelroten Lippen und einem absoluten Vamp-Make-up! Das so ein Schnappschuss von ihrer treuen Community nicht lange unkommentiert bleibt, ist somit kaum verwunderlich...

Die Fans von Calantha sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post von Calantha deutlich wird, können ihre Fans ihren Augen kaum trauen. So kommentieren sie: "Einfach nur zuuuuu hüüübbschhhhh! Ich wünsche mir irgendwie manchmal, in eurer Familie aufgewachsen zu sein." sowie "Wow, wie süß du bist!" Mehr Fan-Begeisterung geht definitiv nicht! Ob uns Calantha in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Schnappschüssen dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

