Calantha Wollny: Liebes-Comeback mit dem Vater ihres Babys?

Erst vergangene Woche schockierte mit der Aussage, dass sie nichts mit dem Vater ihrer kleinen Tochter Cataleya zutun haben will. Jetzt scheinen die beiden wieder zueinandergefunden zu haben.

Calantha Wollny: Erschütternde Neuigkeiten vom Vater ihres Babys

Calantha Wollny: Liebes-Comeback?

"Mit dem Vater des Kindes war ich jetzt eineinhalb Jahre zusammen. Und er kommt mit der Situation nicht so ganz klar, deswegen gucke ich jetzt mehr auf das Kind und auf mich, anstatt auf diese Beziehung", so Calantha Wollnyin der Sendung " ", die noch gedreht wurde, als sie schwanger war. Wer genau damit gemeint ist, ist nicht klar. Doch es könnte sich um ihren Ex-Freund Mason handeln.

Sie macht klar: Sie will ihn nicht mehr in ihrem Leben haben. Sehr zur Freude von Mama . Doch jetzt hat sich das Blatt offenbar gewendet.

Calantha Wollny: Liebeserklärung bei Instagram

Bei Instargram scheint Calantha Wollny jetzt tatsächlich zu bestätigen, dass die beiden wieder zuammen sind. "Ich liebe dich einfach so sehr und ich hoffe das es noch mehr als 2 Jahre Beziehung sein werden #eineliebedienieendenwird #glücklich#nurer #fürimmerdein#wirgegendenrestderwelt", heißt es dort unter einem Foto, dass ein verliebtes Paar zeigt.

Ist Calantha also wirklich wieder mit Mason zusammen? In einer Motschaft von Dezember machte sie diese Andeutung bereits mit einem "M" in der Nachricht: "Krass, es sind einfach schon 2 Jahre mit dir und ich bereue keine Sekunde mit dir. Ich liebe dich. M."

Was Mama Silvia wohl davon hält...