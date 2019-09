Calantha Wollny: Liebes-Hammer! Sie zeigt ihren neuen Freund

Reddit this

Um ihr Liebesleben hat Calantha Wollny in letzter Zeit ein großes Geheimnis gemacht. Bis jetzt...

könnte momentan nicht glücklicher sein. Anfang des Jahres kam ihre kleine Tochter Cataleya auf die Welt. Doch damit nicht genug! Die 19-Jährige ist frisch verliebt!

Wer ist der neue Freund von Calantha Wollny?

Auf ihrem -Account lässt sie jetzt die Liebes-Bombe platzen. "Je t'aime mon amour" (auf Deutsch: Ich liebe dich, mein Schatz"), schreibt sie zu einem Bild, auf dem ihr ein junger Mann einen Kuss auf die Wange gibt. Ihr neuer Freund heißt Gino, ist 20 Jahre alt und kommt aus Heinsberg. Die Fans sind komplett aus dem Häuschen. "Viel Glück euch beiden" und "Alles Gute euch zwei", wünschen sie den Turteltauben. Auch Mama Silvia kommentiert mit zwei Kuss-Smileys.

Trennung von Freund Mason

Mit dem Liebes-Outing macht Calantha das offiziell, was schon seit Monaten spekuliert wird: mit Mason ist Schluss! Die Beziehung stand von Anfang an unter keinen guten Stern. Vor rund zwei Jahren verlobten sich die beiden. Doch kurz danach kam es zur Trennung. Nach langem Hin und Her wurden sie dann doch wieder ein Paar. Ein Liebescomeback ist jetzt wohl endgültig Geschichte...

