Calantha Wollny: Mit dieser Aussage bringt sie ihre Fans zum Jubeln!

Bei Instagram postet der Wollny-Spross ein Foto auf dem sie nur halb geschminkt ist. Die Aussage dazu: Einfach nur stark!

"So oft stelle ich mir die Frage wer entscheidet was hübsch oder hässlich ist? Wer darf sagen das man zu dick oder zu dünn ist? [...] Niemand hat das Recht zu sagen das du oder sie oder er ist zu dick aber wer sagt das es falsch ist. Wer sagt das es richtig ist zu mobben andere fertig zu machen andere so weit zu bringen das sie sich das Leben nehmen!-Hört auf!"

Calantha Wollny macht sich gegen Mobbing stark. Sie kennt sich damit schließlich aus! Als Person des öffentlichen Lebens muss sie viele negative Kommentare über sich lesen. Davon hat sie endgültig genug!

Und die Fans bejubeln diese Aussagen! "Guter Text, wahre Worte, bleib wie du bist", feiern sie den TV-Star. Völlig zurecht!

