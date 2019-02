Reddit this

Oh je, was für traurige Nachrichten von Calantha Wollny...

Eigentlich haben momentan allen Grund zur Freude. Schließlich brachte am 21. Dezember ihrer süße Tochter Cathaleya zur Welt. Doch jetzt das Traurige...

Calantha Wollny litt unter Schwangerschaftsdiabetes

Obwohl die Wollnys die Schwangerschaft von Calantha weitestgehend von der Öffentlichkeit fernhielten, kam nun ein Detail ans Tageslicht, welches zeigt, dass es der 18-Jährigen während ihrer Schwangerschaft nicht immer gut ging. So musste sie beispielsweise vor der Entbindung einige Tage im Krankenhaus verbringen. In "Die Wollnys" erklärt die frischgebackene Mami: "Mein Gebärmutterhals ist zu kurz und ich habe ja auch diese Schwangerschaftsdiabetes. Die Lungen der Kleinen sind noch nicht ganz ausgereift." Was für traurige Nachrichten. Doch zum Glück hat sich alles noch zum Positiven gewendet...

Calantha Wollny und Baby Cathaleya geht es gut

Wie Mama kurz nach der Geburt ihres Enkelkindes verkündete, geht es ihrer Tochter und dem süßen Spross blendend. So verkündete die stolze Oma in einer Pressemitteilung: "Die Geburt ist so weit gut verlaufen. Calantha hat einen kleinen Wonneproppen zur Welt gebracht, mit 50 Zentimetern und 3.465 Gramm." Wann wohl das nächste Mama-Baby-Foto der beiden auftauchen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...