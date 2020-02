Calantha Wollny: Schock! Jetzt rechnet sie mit ihrer Familie ab

Was ist nur bei los? Nachdem die 19-Jährige vor einigen Tagen bereits ein mysteriöses Foto auf teilte, gießt sie nun erneut Öl ins Feuer und feuert öffentlich gegen ihre Familie!

Calantha Wollny: Erschütternde Beichte!

Ärger bei den Wollnys

Auf einem Foto von sich markiert der Wollny-Spross zwei Freundinnen und schreibt: „Ihr seid zwei loyale und ehrliche Menschen. Das kann ich zwar über meine eigene Familie nicht sagen, aber das ist leider nun mal so.“ Gibt es etwa Ärger bei den Wollnys?

Was genau passiert ist, will Calantha bisher nicht verraten. Doch als ein Fan sie fragt, warum sie „immer alles nach außen tragen“ muss, hat sie eine klare Antwort: „Weil nicht alles so scheint, wie ihr es immer seht.“ In einem weiteren Kommentar gibt sie außerdem zu, endlich ausziehen zu wollen. „Aber das passt ja so manchen nicht“, feuert sie.

