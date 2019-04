Calantha Wollny: Schwanger? Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht!

Reddit this

Es wird nicht ruhig bei den Wollnys! Im Dezember vergangen Jahres erblickte Calanthas süße Tochter Cathaleya das Licht der Welt! Und auch Jeremy Pascal Wollny gab vor einigen Wochen die Geburt seiner kleinen Tochter bekannt! Doch können sich nun erneut über Nachwuchs freuen?

Silvia Wollny und Harald Elsenbast: Zauberhafte Hochzeits-News!

Calantha Wollny spricht über die Schwangerschaft

Seit der Geburt von Calanthas Tochter spekulierten ihre Fans immer wieder, ob die Tochter von Baby Nummer 2 erwartet. Die Wollnys hielten sich stets bedeckt und gaben dazu kein Statement ab - bis jetzt! Via " " lässt Calantha nämlich nun die Baby-Bombe platzen!

Auf die Frage eines Fans: "Bist du wirklich wieder schwanger?" entgegnet Calantha in ihrer "Story" ein langgezogenes "Neeeeeeeiiiin". Wie schade! Im Baby-Glück schwebt die Tochter von Silvia Wollny trotzdem...

Calantha Wollny süße Baby-Updates

Auch wenn die Fans von Calantha vergebens auf eine zweite Schwangerschaft gehofft haben, haben sie immerhin die Möglichkeit, den süßen Mami-Alltag des Wollny-Sprosses mit zu verfolgen. So teilt Calantha immer wieder via Social Media süße Schnappschüsse ihrer kleinen Tochter, die definitiv alle Herzen höher schlagen lassen. Ob uns Calantha in diesem Jahr dennoch mit einer zweiten Schwangerschaft überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...