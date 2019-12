Calantha Wollny: Sie packt über den Vater ihres Kindes aus!

Reddit this

Seit einem Jahr ist stolze Mama ihrer kleinen Tochter Cataleya. Doch das Familienglück ist nicht ganz perfekt. Den Calantha will von dem Erzeuger der Kleinen nichts mehr wissen. "Mit dem Vater des Kindes war ich jetzt eineinhalb Jahre zusammen. Und er kommt mit der Situation nicht so ganz klar, deswegen gucke ich jetzt mehr auf das Kind und auf mich, anstatt auf diese Beziehung", erklärte sie vor einiger Zeit.

Calantha Wollny verrät Details über den Vater ihres Kindes

Doch wer ist der Unbekannte? Bisher hüllte sich Calantha in Schweigen. Doch bei einem Frage-Antwort- Spiel auf verrät sie jetzt mehr Details. "Ist der Vater deines Kindes Chinese oder so? Sie hat so süße Schlitzaugen", hakte ein neugieriger Follower nach. Calanthas Antwort: "Russe." Dahinter setzte sie ein rotes Herz. Bedeutet das etwa, dass sich die jungen Eltern wieder versöhnt haben? Unklar...

Ein Liebescomeback ist jedoch unwahrscheinlich. Calantha hat bereits einen neuen Freund: den 20-jährigen Gino. "Je t'aime mon amour", schrieb die 19-Jährige kürzlich zu einem gemeinsamen Bild.

