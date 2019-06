Calantha Wollny: Sorge um Tochter Cataleya

Cataleya Wollny ist der kleine Sonnenschein bei den Wollnys. Die Tochter von verzaubert mit ihren knapp sechs Monaten die ganze Familie. Doch jetzt ist die Großfamilie um ihre Gesundheit besorgt...

Calantha Wollny: Krankenhaus-Drama!

Cataleya ist krank

Wie Calantha Wollny auf ihren -Account teilt, ist ihre kleine Maus krank geworden. Zu einem niedlichen Schnappschuss, auf dem Cataleya friedlich am Fläschchen nuckelt, schreibt die 18-Jährige: "Kranke Prinzessin". Was genau ihre Tochter hat, verrät sie aber nicht.

Cataleya Wollny ist krank Foto: Instagram/ Calantha Wollny

Wirklich schlimm wird es sicher nicht sein! Und mit ganz viel Liebe und Pflege von Mama wird die Kleine ganz sicher bald wieder gesund.

Calantha Wollny: Baby Nr. 2

Für Calantha Wollny ist ihr süßer Schatz zur wichtigsten Person in ihrem Leben geworden. Doch obwohl sie ihr Mama-Glück in vollen Zügen genießt, will sie kein Zweites haben. Denn obwohl sie selber zehn Geschwister hat, soll Cataleya ein Einzelkind bleiben. "Eins reicht mir", so Calantha sicher. Aber vielleicht ändert sie ihre Meinung in den nächsten Jahren ja doch noch...