Calantha Wollny: Süßer Baby-Post begeistert die Fans!

"Cataleya, heute ist dein Tag. Du wirst 2 Jahre alt. Man sieht erst, wenn man Kinder hat, wie schnell die Zeit rennt", schreibt Calantha zu einigen Baby-Bildern und aktuellen Schnappschüssen ihrer kleinen Maus. "Mama ist stolz auf dich und wird es auch immer bleiben, mein Schatz. In diesen zwei Jahren hast du so viel gelernt. Mittlerweile läufst du, bist ein kleiner Frechdachs und sprichst so viel. Natürlich kannst du schon mehr. Mama liebt dich und wird dich immer lieben."