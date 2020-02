Calantha Wollny: Traurige Beichte! Sie hat endgültig genug!

Huch, so kennen wir ja gar nicht. Obwohl sich die Tochter von Silvia Wollny sonst so schnell nicht aus der Bahn werfen lässt, wendet sie sich nun mit einem traurigen Geständnis an ihre Fans...

Silvia Wollny: Aus und vorbei! Sie zieht einen drastischen Schlussstrich

Calantha Wollny musste Trennung verkraften

Erst im September vergangen Jahres berichtete Calantha ihren Anhängern, dass sie in ihrem Gino einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat. Vor knapp zwei Wochen dann die traurige Nachricht: Calantha und Gino gehen wieder getrennte Wege. Damals erklärte die Tochter von via " ": "Du hast so viel gesagt, ohne es zu meinen, so vieles getan, ohne nachzudenken und dabei so viel zerstört, ohne es zu merken." Oh je! Doch wie sieht es aktuell bei Calantha und den Männern aus? Gestern Abend hatten die Follower der 19-Jährigen die Möglichkeit, ihr einige Fragen zu stellen. Ein Fan wollte dabei wissen: "Bist du momentan verliebt?" Calanthas Antwort darauf ernüchternd: "Wer weiß das schon." Doch damit nicht genug...

Calantha ist verletzt

Wie aus Calanthas Story weiter ersichtlich wird, hat sie aktuell im allgemeinen einfach keine gute Zeit. Als sie nämlich weiter gefragt wird, wie ihr Tag war, fällt ihre Antwort ebenfalls bedrückend aus: "Wenn ich ehrlich bin: beschissen". Doch was steckt hinter Calanthas schlechter Stimmung? Hängt sie immer noch Ex-Gino nach? In einer weiteren Antwort stellt sie klar: "Weil es Menschen in meinem Leben gibt, die niemals das Konzept von Loyalität verstehen und mich somit verloren haben (...)." Autsch! Bleibt somit nur zu hoffen, dass es Calantha bald wieder besser geht und sie diese doofe Zeit hinter sich lassen kann...

