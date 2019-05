Calantha Wollny: Waffen-Skandal! Ist Tochter Cataleya in Lebensgefahr?

Seit Dezember ist stolze Mama. Kurz vor Weihnachten brachte sie die kleine Cataleya auf die Welt. Doch ausgerechnet die scheint sie jetzt in Lebensgefahr zu bringen!

Calantha Wollny: Schock-Beichte über Vater Dieter Wollny

Calantha Wollny: Waffenskandal!

Das könnte man zumindest meinen, wenn man diese Beichte von Calantha Wolln hört. Als ein Follower sie in ihren Stories fragt, was ihr Freund Mason denn für Bilder postet und damit Waffen-Bilder meint, reagiert die Tochter von ziemlich aggressiv: "Oh nein! Jetzt mal ehrlich, es ist jedem seine Sache, was er macht. Versteht das doch mal..."

Und noch schlimmer: Besitzt er sogar welche? Ein Fan fragt: "Naja, Waffen ist gut, aber darf er diese auch besitzen?" Die Antwort von Calantha: "Er darf diese im Hashalt bei sich führen ja!" Hat mason also tatsächlich Waffen bei sich zu Hause?

Besitzt der Freund von Calantha Wollny Waffen? Foto: Instagram/ Calantha Wollny

Ist Cataleya in Gefahr?

Ob der Freund von Calantha Wollny wirklich Waffen zu Hause hat oder nicht - die junge Mutter scheint voll und ganz hinter ihm zu stehen. Dabei übersieht sie nur eins: Die Gefahr! Denn Waffen sind kein Spielzeug, mit dem man posiert und angibt. Es sind Instrumente, mit denen man Menschen schwer verletzen und sogar töten kann.