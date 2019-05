Calantha Wollny: Zuckersüßes Baby-Update!

Reddit this

schwebt im Baby-Glück! Kurz vor Weihnachten vergangen Jahres brachte die Tochter von Silvia Wollny ihre kleine Tochter Cathaleya zur Welt. Wie glücklich die Wollny-Tochter seitdem ist, zeigt nun ein niedliches Video der Mami mit ihrer kleinen Prinzessin...

Silvia Wollny: Jetzt bricht das Lügen-Gerüst zusammen

Calantha Wollny teilt Baby-Video

Via teilt Calantha Wollny nun ein Video mit ihren Fans, welches definitiv alle Herzen höherschlagen lässt. Zu sehen sind Calantha und ihre Tochter, die mächtig Spaß miteinander haben. Die kleine Cathaleya hat es sich nämlich auf dem Bauch ihrer Mama bequem gemacht und wippt darauf nach vorne und nach hinten. Einfach nur niedlich!

Calanthas Fans sind begeistert

Wie unter dem Post deutlich wird, sind auch Calanthas Fans von dem süßen Video absolut angetan. So kommentieren sie: "Oh mein Gott ist das niedlich! Nur leider vergeht die Zeit immer zu schnell" sowie "Was eine süße Maus". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Mal sehen, wann uns Calantha mit dem nächsten Baby-Update versorgen wird, wir freuen uns schon jetzt!