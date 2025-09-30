Natürlich stellt sich da die Frage: Würde Calvin selbst ins Sommerhaus ziehen? Seine Antwort fällt eindeutig aus. „Ja, das ist so ein Format, da hätte ich schon noch Bock drauf, weil das einfach so asozial ist. Das fände ich geil“, meint der Ballermann-Star. Noch spannender: Calvin wünscht sich für die Zukunft einen Cast, der nicht nur aus jungen Reality-TV-Stars besteht. „Ich hätte auch noch mal Bock auf so einen älteren Cast, wo nicht so viele junge Reality-Leute sind. Die finde ich immer langweilig, weil ich finde das immer geiler, wenn die Erwachsenen so unseriös sind.“ Mit dieser Aussage macht er klar: Sollte er teilnehmen, will er in einem Haus voller Charakterköpfe und nicht nur „Frischlingen“ leben.