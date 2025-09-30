Calvin Kleinen: Ehrliche Worte über Bruder Marvin und Jennifer im Sommerhaus
Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart sorgen aktuell im „Sommerhaus der Stars“ für Gesprächsstoff. Jetzt meldet sich Bruder Calvin diesbezüglich zu Wort.
Was hält Calvin von seinem Bruder Marvin im Sommerhaus?
© ATV / Clemens Sigel
Seit Mitte September läuft die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL, und schon nach den ersten Episoden ist klar: Auch in diesem Jahr bleibt es nicht friedlich. Zwischen Allianzen, Vorwürfen und Tränen mischen Marvin Kleinen und seine Freundin Jennifer Degenhart ordentlich mit. Doch während die Zuschauer jede Eskalation im TV verfolgen, hat Bruder Calvin Kleinen nun verraten, wie er das Ganze sieht – und seine Antwort überrascht.
Marvin Kleinen und Jennifer im Sommerhaus: Zoff vor laufender Kamera
Im Gegensatz zu manch anderem Promi-Paar geraten Marvin und Jennifer nicht in die großen Gruppen-Streitereien, sondern vor allem untereinander. Mal fliegen die Fetzen, dann fließen Tränen – und kurz darauf kommt es wieder zur Versöhnung im Bett. Genau diese Mischung macht das Paar für viele Reality-TV-Fans so spannend: intensiv, emotional und unberechenbar. Calvin verfolgt die Show bisher zwar nur am Rande, aber seine Meinung ist eindeutig. „Also mein Bruder, der ist ein guter Junge, das sieht man eigentlich auch“, betont er. Auch Jennifers Rolle nimmt er sportlich: Für ihn schlagen sich die beiden bisher „okay“. Eine klare Rückendeckung, die zeigt, dass Calvin hinter seinem Bruder steht – trotz aller TV-Dramen.
Calvin über eigene Sommerhaus-Pläne
Natürlich stellt sich da die Frage: Würde Calvin selbst ins Sommerhaus ziehen? Seine Antwort fällt eindeutig aus. „Ja, das ist so ein Format, da hätte ich schon noch Bock drauf, weil das einfach so asozial ist. Das fände ich geil“, meint der Ballermann-Star. Noch spannender: Calvin wünscht sich für die Zukunft einen Cast, der nicht nur aus jungen Reality-TV-Stars besteht. „Ich hätte auch noch mal Bock auf so einen älteren Cast, wo nicht so viele junge Reality-Leute sind. Die finde ich immer langweilig, weil ich finde das immer geiler, wenn die Erwachsenen so unseriös sind.“ Mit dieser Aussage macht er klar: Sollte er teilnehmen, will er in einem Haus voller Charakterköpfe und nicht nur „Frischlingen“ leben.
Calvin Kleinen: Reality-TV-Vergangenheit und neue Projekte
Calvin ist kein Unbekannter im deutschen Reality-TV. Ob „Temptation Island“, „Promis unter Palmen“ oder diverse Auftritte auf Mallorca – er gilt als einer der polarisierendsten TV-Persönlichkeiten der letzten Jahre. Sein Markenzeichen: große Sprüche, Partylaune und ein Gespür dafür, wie man im TV auffällt. Auf Mallorca hat er sich inzwischen ein zweites Standbein als Sänger aufgebaut. Zwischen Auftritten in den Clubs der Insel und seiner wachsenden Fanbase bleibt er aber eng mit dem Reality-TV-Genre verbunden – und schließt eine Rückkehr ins deutsche Fernsehen keinesfalls aus. Ein möglicher Einzug ins Sommerhaus wäre für viele Fans ein Highlight, gerade weil Calvin mit seiner direkten Art für ordentlich Zündstoff sorgen würde.
Während Marvin und Jennifer aktuell im Sommerhaus ihre Beziehung vor laufenden Kameras auf die Probe stellen, sorgt Calvins ehrliche Einschätzung für neue Schlagzeilen. Seine Unterstützung zeigt: Familienbande halten auch im Reality-TV-Trubel zusammen. Und wer weiß – vielleicht kommt es schon bald zum großen Kleinen-Doppelpack im Sommerhaus. Die Fans wären dafür wohl mehr als bereit.