Cameron Boyce: Todesursache bekannt!

Der frühe Tod von Cameron Boyce schockiert derzeit ganz . Der Schauspieler starb überraschend im Schlaf. Doch über die genaue Todesursache konnte bisher nur spekuliert werden.

Offizielles Statement der Familie

Jetzt teilte die Familie mit, dass der 20-Jährige an Epilepsie starb. Seit längerem hatte Cameron schon mit der schlimmen Krankheit zu kämpfen. "Camerons tragischer Tod rührte von einem Anfall her, der das Resultat von langwierigen gesundheitlichen Beschwerden war – seiner Epilepsie", hieß es im offiziellen Statement von Familie Boyce. "Wir versuchen immer noch, einen Weg durch diese unglaublich schmerzhafte Zeit zu finden und bitten weiterhin um Privatsphäre, sodass seine Familie und all diejenigen, die ihn gekannt und geliebt haben, um seinen Verlust trauern und die Beerdigung vorbereiten können."

"Men in Black"-Star Rip Torn ist tot!

"Du warst das Beste, was mir je passiert ist"

Auch Camerons bester Freund Karan Brar, den er am Set von "Jessie" kennenlernte, meldete sich bereits zu Wort. "Du warst das Beste, was mir je passiert ist", schrieb er auf . "Ich liebe dich so sehr. Ich wünschte, ich hätte gerade mehr zu sagen, aber noch fehlen mir die Worte." Wir wünschen der Familie und den Freunden in dieser schweren Zeit viel Kraft!