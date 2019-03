Cameron Diaz: Baby-Glück dank Leihmutter

Plötzlich wieder happy! Auf aktuellen Fotos zeigt sich Cameron (46) mit ihrem Markenzeichen: einem fröhlichen Lachen! Überraschend, denn das war ihr zuletzt wegen ihres unerfüllten Kinderwunschs und daraus entstandener Ehekrise gründlich vergangen. Jetzt ist wieder Bewegung in die festgefahrene Situation gekommen, denn Cams Traum von einem Baby mit Ehemann (39) könnte nun doch noch in Erfüllung gehen – und zwar dank ihrer Schwägerin und langjährigen Freundin Nicole Richie (37)!

Geht Cameron Diaz' Babywunsch in Erfüllung?

Die kann nicht mehr mit ansehen, wie sich und ihr Schwager vergeblich in Kinderwunschbehandlungen aufreiben, heißt es. Deshalb möchte sie jetzt als Leihmutter einspringen! „Ich habe die beiden zusammengebracht und übernehme die volle Verantwortung“, hat Nicole einmal im Scherz gesagt. Und hinzugefügt: „Ich möchte, dass in meiner Familie alle von Liebe umgeben sind.“ Der Entschluss, Cam und Benji beim Familienglück auf die Sprünge zu helfen, liegt also nah. Interessant: Das zierliche It-Girl ist neuerdings in verdächtig weiten Klamotten unterwegs, wurde da schon der erste Schritt getan? Zumindest sieht man Cam und Nicole oft zusammen, und sie wirken gelöst wie nie – als ob sie einen gemeinsamen Baby-Plan aushecken…