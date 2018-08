Seit vier Jahren sind und ein Paar. Doch schon länger wurde gemunkelt, dass es zwischen den beiden kriselt. Sogar von Trennung war die Rede. Doch jetzt nimmt ein Schnappschuss auf allen Gerüchten den Wind aus den Segeln...

Süße Geburtstagswünsche auf Instagram

Normalerweise halten Cameron und Benji ihre Beziehung komplett aus der Öffentlichkeit raus. Pärchenbilder findet man auf ihren Social-Media-Kanälen so gut wie nie. Doch zum 46. Geburtstag von Cameron machte Benji eine Ausnahme. Auf Instagram machte er seiner Frau eine rührende Liebeserklärung. "Alles Gute zum Geburtstag, Baby. Ich könnte so viel schreiben, so viele Dinge, die mich stolz auf dich machen. Du bist etwas ganz Besonderes. Danke, dass du meine beste Freundin und mein Partner bist und mich auf diese Reise namens Ehe mitnimmst", schrieb er zu einem gemeinsamen Schnappschuss an einem See.

"So wie du deinen Alltag lebst und dein Mitgefühl für die Welt, das alles spiegelt sich in deinen Augen wieder. Du inspirierst mich, ein guter Mann zu sein. Du bist der ehrlichste Mensch, den ich kenne. Ich bin so dankbar, dein Mann zu sein - für immer und ewig sollst du mein Ein und Alles sein. Meine große Liebe."

Hach, wie romantisch! Nach Liebeskrise klingt das definitiv nicht...