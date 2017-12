Cameron Diaz: Ein Baby für die Hollywood-Beauty!

Cameron Diaz ist vollkommen untergetaucht. Seit Monaten hat man die Beauty nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Doch jetzt gibt es endlich wieder gute Neuigkeiten: Benji Madden und Cameron Diaz bekommen offenbar endlich Nachwuchs!

Cameron Diaz will ein Kind adoptieren

Seit fast drei Jahren versuchen Cameron Diaz und Benji Madden ein Baby zu bekommen. Jetzt wollen sie es auf anderem Wege versuchen. Sie wollen adoptieren. Ein Insider erklärt gegenüber "Life & Style": "Sie haben sich für eine Adoption entschieden und haben den Prozess bereits eingeleitet!"

Cameron Diaz: Seit 518 Tagen spurlos verschwunden!

Mit der Adoption soll der Babywunsch vopn Cameron Diaz endlich in Erfüllung gehen. Sie kann es kaum noch abwarten! "Sie wollen innerhalb der USA adoptieren und zählen schon die Tage. Cameron ist voller Hoffnung. Obwohl sie so gesegnet sind, denken sie, eine Familie wird sie erst vollständig machen", so der Insider weiter.

Cameron Diaz hat es lange auf natürlichem Wege versucht

"Ich wollte immer eine eigene Familie haben", erklärte Cameron Diaz immer wieder in Interviews. Anfangs versuchte sie es auf natürlichem Wege, seit Juni 2016 ließ sie sich außerdem in einer Fruchtbarkeitsklinik behandeln. Doch es sollte einfach nicht klappen. Den Traum vom Baby will sie sich trotzdem unbedingt erfüllen.

"Cameron und Benji wollen einen Säugling und sie haben sich auf einen Jungen geeinigt. Aber sie wären auch mit jedem gesunden Baby glücklich", so der Bekannte weiter.