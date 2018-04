Cameron Diaz: Eiskalt sitzen gelassen von Ehemann Benji Madden

Die Schauspielerin wird von ihrem Ehemann und ihrer besten Freundin alleingelassen...

Was habe ich euch nur getan?! Das fragt sich Cameron Diaz (45) gerade frustriert. Denn während ihr Mann Benji Madden (39) mit Zwillingsbruder Joel, Schwägerin Nicole Richie (36) und deren Familie in Australien weilt, hockt Cameron allein zu Hause in Los Angeles. Gut, ihre Ehe mit dem Musiker steht zurzeit auf der Kippe, weil Cameron ständig an dessen exzessiven Party-Lifestyle herumnörgelte. Und ihre unzähligen, kräftezehrenden Versuche, schwanger zu werden, wurden auch zur Belastung für ihre Liebe. Aber deshalb gleich Reißaus nehmen und sie eiskalt ausschließen?

Cameron Diaz steht ganz alleine da

Benji flüchtete nämlich regelrecht vor seiner Frau, um in Down Under mit seiner Band Good Charlotte zu proben und anschließend auf Tour zu gehen. Besonders frustrierend: Auch Camerons beste Freundin Nicole Richie (die mit Benjis Zwillingsbruder Joel verheiratet ist) hat ihr plötzlich den Rücken gekehrt. Sie feierte mit dem ganzen Klan (und ihrem berühmten Papa Lionel Richie) auf einer Jacht vor der Küste Sydneys und ließ Cam mit ihrer Verzweiflung zurück.

Früher war Cameron bei den Familien-Partys immer ein gern gesehener Gast. Schließlich ist Nicole nicht nur Schwägerin, sondern auch BFF. Jemand, der alle Geheimnisse mit ihr teilte, der da war, wenn sie mal wieder Zoff mit Benji hatte oder darüber nachdachte, ihre Hollywood-Karriere endgültig aufzugeben! Doch jetzt ist sie offenbar nicht mehr erwünscht. „Cameron ist am Boden zerstört, weil auf einmal niemand mehr etwas mit ihr zu tun haben möchte“, so ein Bekannter. „Vor allem versteht sie es nicht und fragt sich, was sie falsch gemacht hat!“ Auf eine Konfrontation und eine Antwort auf die Frage wird Cameron noch ein bisschen warten müssen, denn Nicole hat vor, der Tournee von Good Charlotte eine Zeit lang zu folgen.