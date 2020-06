Cameron Diaz: Im Öko-Kleid zur Met Gala

Cameron Diaz unterstützte in diesem Jahr die Green Carpet Challenge von Colin Firths Ehefrau und zeigte sich in einem ökologisch produzierten Kleid von Stella McCartney auf dem roten Teppich. Die Schauspielerin erschien zur diesjährigen Costume Institute Gala in New York in einem Kleid der Designerin Stella McCartney und bewies damit ihren grünen Daumen, denn das Kleid war komplett aus organischer Seide gefertigt.