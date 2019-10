Cameron Diaz: Jubel-News! Endlich ist es raus

Man sieht es ihr an: Bei Cameron (47) ist etwas im Busch! Die Muffelmiene hat die Schauspielerin ebenso abgelegt wie die Wohlfühlpfunde, die sie sich während ihrer langen Auszeit angefuttert hatte. Aber was steckt hinter Cams neuem, frischen Look?

Cameron Diaz bekommt ihre eigene Kochshow

„Ich habe ein paar Projekte in der Hinterhand“, hatte Cam neulich im Gespräch mit dem US-Magazin „Instyle“ angedeutet. Jetzt verdichten sich in -Kreisen die Gerüchte, Cameron könnte nach drei Jahren Pause ein Comeback wagen – und zwar mit einer -Kochshow! Ihr Vorbild: US-Fernsehkoch und Gourmet-Granate Roy Choi (49), dem Cameron neuerdings auf folgt. Gesunde Ernährung und leckere Rezepte sind total ihr Ding, schon in ihren -Büchern hat Cam stets die Botschaft „Du bist, was du isst!“ vermittelt. Jetzt will sie’s auch persönlich tun. Und nach ihrem -Makeover werden nicht nur Cams Leckereien zum Anbeißen aussehen!

