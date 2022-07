Cameron Diaz: Mega Überraschung nach acht Jahren!

Seit 2014 haben wir Cameron Diaz nicht mehr in einem neuen Film gesehen. Damals stand sie für den Streifen "Annie" vor der Kamera. In der Zwischenzeit ist in ihrem Privatleben viel passiert. Sie heiratete den Musiker Benji Madden und ist mittlerweile Mama einer Tochter. Ende 2019 kam die kleine Raddix zur Welt.

Nun soll es auch mit ihrer Karriere weitergehen!