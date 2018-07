Cameron Diaz: Psycho-Drama! Schock-News von der 45-Jährigen

Reddit this

Der müde Blick, der hilflos um ihren Mann gelegte Arm, das aufgedunsene Gesicht: (45) ist eine schlechte Version ihrer selbst! Kein Wunder, bei allem, was sie in den vergangenen Monaten alles mitgemacht hat. Seit einer gefühlten Ewigkeit kriselt es zwischen der Schauspielerin und Benji Madden (39) – sogar von Scheidung war die Rede! Vor allem nach dem dramatischen Verlust ihres ungeborenen Babys Ende Mai eskalierte die Situation. Statt sich um seine am Boden zerstörte Frau zu kümmern, jettete der Musiker lieber mit seiner Rockband um die Welt und trat auf Konzerten und Festivals auf.

Cameron musste mit dem schlimmen Verlust allein zurechtkommen – und rettete sich offenbar in Psycho-Pillen. Wochenlang war es ihr unmöglich gewesen, das Haus zu verlassen, erst mit Medikamenten hatte sie sich wieder einigermaßen im Griff. Immerhin: Benji zeigt späte Einsicht und versucht jetzt, sein Fehlverhalten im Turboverfahren wiedergutzumachen. Ein spontaner (und teurer) Romantik-Trip nach Florenz soll ihr verkümmertes Liebesleben wieder ankurbeln. Ab ins Ehe-Bootcamp: heiße Amore im Kitsch-Hotel, leckere Pasta alle vongole und Zeit zu zweit!

Können Cameron und Benji ihre Ehe retten?

Benji lässt dafür einiges springen: Das Paar übernachtet königlich in der pompösen Royal Suite des „Four Seasons“-Hotels, die pro Nacht schlappe 15.500 Euro kostet (nein, das ist kein Scherz!). „Benji hat ein schlechtes Gewissen, dass er Cameron die letzten Monate so im Stich gelassen hat, und möchte ihr mit dem Kurzurlaub zeigen, wie wichtig sie ihm immer noch ist“, heißt es aus dem Freundeskreis des einstigen Traum-Couples.

Cameron Diaz: Die große Baby-Lüge!

Die Luxus-Residenz ist der perfekte Ort für Cameron, um wieder etwas zu sich zu finden. Unterstützung bekommt Benji beim Aufmunterungs-Programm von ihren besten Freunden David und Stellina Katzenberg, die er extra aus L.A. einfliegen ließ. Gerade sie waren in den vergangenen Monaten eine wichtige Stütze für Cameron, als er wie so oft mit seiner Band unterwegs war. Die beiden fungieren gleichzeitig auch als Paar-Therapeuten: Mit persönlichen Beziehungs-Ratschlägen wollen David und Stellina dafür sorgen, dass endlich wieder alles gut wird zwischen Cam und Benji. Hoffen wir mal, dass es klappt...