Cameron Diaz: Schwanger mit 45?

Seit sich Cameron Diaz und Benji Madden vor drei Jahren das Ja-Wort gegeben haben, wünschen sie sich nichts sehnlicher als ein gemeinsames Kind. Doch in Camerons Alter ist es nicht mehr so leicht noch schwanger zu werden. Seit eineinhalb Jahren unterzieht die Schauspielerin sich deshalb einer speziellen Hormonbehandlung und versuchte es schon mehrmals vergeblich mit künstlicher Befruchtung. Jetzt sind Fotos aufgetaucht, die vermuten lassen, dass es nun endlich geklappt hat!

Auf den Paparazzi-Bildern ist Cameron zusammen mit ihrem Ehemann zu sehen. Sie trägt ein weites gemustertes Kleid und legt schützend die Hand auf ihren Bauch. Zeichnet sich da etwa eine leichte Wölbung ab? Das würde auch erklären, weshalb sich die 45-jährige in den letzten Monaten so rar gemacht hat. Wahrscheinlich will sie ihre Schwangerschaft noch so lange wie möglich verheimlichen. Zu groß ist die Angst, dass noch etwas passieren könnte.

Es wäre Cameron wirklich zu wünschen, dass etwas an den Gerüchten dran ist. Hinter ihr liegt eine harte Zeit. Für ihren großen Kinderwunsch krempelte sie ihr komplettes Leben um. „Sie änderte ihre Ernährung, wurde gesünder und ließ ihre ultra-harten Workout-Sessions sausen“, verrät ein Vertrauter dem Magazin ‚US Weekly’. „Ein langer, harter Kampf mit vielen Höhen und Tiefen liegt hinter ihr.“ Nun, jetzt haben sich ja vielleicht alle Mühen gelohnt!