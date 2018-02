Cameron Diaz und Benji Madden: Baby-Überraschung! Sie ist schwanger

Es ist soweit: Cameron Diaz (45) und ihr Mann Benji Madden (36) erwarten ihr erstes Kind!

Cameron und Benji fühlen sich gesegnet

Drei Jahre nach ihrer Hochzeit mit dem "Good Charlotte" Sänger hat es jetzt doch geklappt und Cameron ist schwanger. Das Paar ist unglaublich glücklich, dass nach so langer Zeit und so vielen Versuchen und Tränen, jetzt doch ein kleiner Mensch in der Schauspielerin heran wächst. Sogar schon eine Leihmutterschaft oder Adoption wurden von den beiden in Betracht gezogen, doch letztendlich klappte die In-vitro-Fertilisation und Cameron wird endlich Mama.

Cameron Diaz gesteht: „Bevor mein Buch heraus kam, konnte ich kaum atmen!“

Babynamen und das Geschlecht wollen die werdenden Eltern aber vorerst noch nicht verraten, obwohl sie über den Namen anscheinend schon viel nachgedacht haben und er vielleicht sogar schon fest steht. Auch das Kinderzimmer ist schon fast fertig - und Cameron shoppt fleißig Babystrampler.

Benji hilft beim Dekorieren des Kinderzimmers

Wie ein Insider verriet freut sich die 45-Jährige total darüber, dass ihr Mann so mit dem Herzen dabei ist und sich auch darum kümmert, dass ihr Nachwuchs in einem tollen Umfeld aufwächst. Zum Beispiel integrierte er kleine Sachen seines Lieblings-Baseball-Teams, den "Baltimore Orioles", in die Ausstattung des Kinderzimmers.

Nicole Richie, die mit Benjis Bruder Joel verheiratet ist, versprach sofort, als sie von den tollen Neuigkeiten erfuhr, dass sie die beste Tante ever sein wird. Und damit fängt die 36-Jährige auch bereits jetzt schon an und unterstützt Cameron in allen möglichen Dingen - ob Auswahl der Babyklamotten, der Windeln, der Wahl des Babyphones oder des Baby-Fläschchens, Cameron freut sich über so viel Rückhalt von ihrer Schwägerin.

Nur bei einem möchte sich die Schauspielerin nicht rein reden lassen: bei der Wahl des Babynamens. Denn da hat die werdende Mama bestimmt schon ein paar schöne Namen im Sinn.