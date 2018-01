Cameron Diaz: Trennung trotz Baby?

Endlich soll der Traum von einem eigenen Baby für Cameron Diaz in Erfüllung gehen. Doch anstatt mit ihrem Mann Benji Madden auf Wolke Sieben zu schweben, steht ihre Liebe jetzt offenbar vor dem Aus!

Cameron Diaz & Benji Madden: Bringt er ihre Ehe in Gefahr?

Cameron Diaz: Hat ihr Traum vom Baby die Ehe zerstört?

Wie "Radar Online" berichtet, widmete sich Cameron Diaz in den letzten Jahren nur noch ihrem Babywunsch. "Cameron war total im Baby-Wahn. Ihr Leben drehte sich nur noch um Termine in Kinderwunschzentren, Blutuntersuchungen und Tabletten zur Steigerung ihrer Fruchtbarkeit. Benji brauchte Abstand", so ein Insider. In dieser Zeit haben sich die Blondine und ihr Mann entfremdet. Doch nicht nur der Fokus auf das Baby war das Problem. Die Hormone, die Cameron Diaz nehmen musste, schlugen auch ganz schön auf die Stimmung.

"Cameron war ständig gereizt. Nach jedem Fehlversuch durfte man sie wochenlang nicht ansprechen. Dann noch der unromantische Sex nach Plan! Das hat Benji total abgetörnt", so der Insider.

Cameron Diaz: Benji Madden ist abgetörnt

Obwohl Cameron Diaz jetzt, mit 45 Jahren, tatsächlich schwanger sein soll, ist von dem großen Familienglück offenbar nichts zu spüren. Denn auch das Baby soll die Ehe am Ende nicht mehr kitten. "Sie hat gehofft, dass das Baby sie wieder näher zusammenbringt. Aber das Gegenteil ist der Fall: Benji findet ihr Muttchen- Gehabe super-unattraktiv", bestätigt auch der Insider. Lässt er sie etwa noch vor der Geburt hängen?