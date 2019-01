Cameron Diaz: Verzweifelter Kampf um ihre Ehe!

Reddit this

Hollywood-Star Cameron Diaz setzt bei Herzschmerz und Co. auf Hokuspokus-Halsketten. Als letztes Mittel, um ihre Ehe zu retten?

Abrakadabra, zwischen (46) und ihrem Gatten Benji Madden (39) ist bald wieder alles wunderbar! Seit Wochen kämpft die Schauspielerin nun schon verzweifelt um ihre Ehe mit dem Good-Charlotte-Frontmann und ließ dabei von Paartherapie bis hin zum Versöhnungsurlaub nichts unversucht – bisher mit eher mäßigem Erfolg. Deshalb setzt sie nun all ihre Hoffnung auf magische Minerale!

Cameron Diaz hilft jetzt nur noch Magie

Auf die zauberhafte Idee hat sie ihre BFF (37) gebracht: Die ist seit Neuestem unter die Esoteriker gegangen, verrät sie in ihrer -Story: „Seit drei Jahren designe ich nun schon Kristallketten aus Rosenquarz und anderen Edelsteinen für meine Freundinnen und Privatkundinnen. Ich räuchere sie mit Salbei und lade sie dann bei Vollmond auf“, so die Zweifach-Mama. Das verleihe dem Träger angeblich besonders viel Energie für sein Vorhaben.

Cameron Diaz: Baby-Betrug!

Auch für Cameron Diaz soll die Designerin einen Talisman gezaubert haben – aus Opal! Der Kristall steht für Liebe, Leidenschaft und Erotik und soll wieder ordentlich Schwung in die Beziehung des Filmstars bringen. Nicole ist jedenfalls total überzeugt von der Superkraft der Steine: „Ich glaube stark an die Wirkung von Kristallen“, verrät sie. Und wie sagt man gleich so schön: Wunder geschehen...