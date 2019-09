Cameron Diaz: Zwillings-Sensation!

Reddit this

Was für eine Mega-Überraschung! Cameron Diaz soll endlich Mama werden – und wie es aussieht, nicht bloß einmal…

Wow, ' (47) Vorfreude hat sich gerade verzweifacht: Die Schauspielerin wird nun offenbar Zwillings-Mom! Offiziell bestätigt ist natürlich nichts, Verschwiegenheit ist schließlich oberstes Gebot. Doch in Cams Nachbarschaft im Stadtteil Studio City gilt es als offenes Geheimnis, dass Hollywood-Leihmutter Michelle Ross (36), die vor drei Wochen eine erneute Schwangerschaft öffentlich machte, diesmal für Cameron und deren Ehemann (40) tätig ist.

Bekommen Cameron Diaz und Benji Madden Zwillige?

Und zwar in mehrfacher Hinsicht, denn postete gerade ein Ultraschallbild mit zwei winzigen Embryos! „Zwei wunderschöne Herzschläge“, kommentiert sie die frohe Botschaft, dazu der Hashtag #twins. Welch ein Glück für Cameron! „Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich einmal zwei Kinder haben werde“, hatte sie erst kürzlich im Interview mit der Zeitschrift „Redbook“ verraten. Dass dieser Traum sich jetzt erfüllt, dürfte ihr wie ein Wunder erscheinen.

Cameron Diaz & Benji Madden: Wundervolle Neuigkeiten!

Immerhin wünscht sich Cam seit Jahren sehnsüchtig ein Baby. „Eine eigene Familie wäre mein Traum“, verkündete sie gleich zu Beginn ihrer Beziehung zu Benji Madden. Doch auch jahrelange Fruchtbarkeitsbehandlungen schlugen nie an. Umso größer die Freude, dass Cam und Benji vielleicht schon bald ihren Nachwuchs in den Armen halten. Die schlaflosen Nächte, die so ein Baby-Duett mit sich bringt, werden Cam und Benji sicher gut verkraften. Schließlich werden sie mit doppeltem Glück belohnt!