Camilla Parker-Bowles: Schock-Diagnose

Es ist keine leichte Zeit für Camilla Parker-Bowles: Die Zeichen verdichten sich, dass wohl Prinz William und Herzogin Kate der Queen auf den Thron folgen werden - und eben nicht sie und Prinz Charles, wie es die Thronfolge eigentlich gebieten würde. Ob das auch daran liegt, dass Herzogin Camilla die Herzen der Briten nie so ganz erobern konnte? Zumindest dürften sie nun vieleSelbstzweifel plagen...

Und nun auch noch das: Es kam heraus, dass die 70-Jährige unter einer schlimmen Phobie leidet. Camilla Parker-Bowles hat panische Angst vor Aufzügen. Der traurige Grund: Sie steckte mal 20 Stunden lang in einem Lift fest. Seitdem nimmt sie immer die Treppe. Immerhin hält das fit. Ansonsten dürfte diese Zwangsstörung jedoch ziemlich belastend sein...

Herzogin Camilla: Wie schlecht geht es ihr wirklich?

In diesen stressigen Zeiten könnte sich ihre Aufzug-Phobie sogar noch verstärken. Und das könnte ihr bei öffentlichen Terminen zum Problem werden - so ganz ohne Lift geht es schließlich oft nicht. Bleibt zu hoffen, dass Camilla ihre Angst vor Aufzügen doch noch in den Griff bekommt...