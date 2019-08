Cara Delevingne: Sie hat Freundin Ashley Benson geheiratet!

Die sind momentan total im Hochzeits-Fieber! Erst traten Heidi Klum und Tom Kaulitz am Wochenende vor den Altar, jetzt sind auch Model und "Pretty Little Liars"-Star Ashley Benson den Bund fürs Leben eingegangen.

Geheime Hochzeit in Las Vegas

Die beiden Frauen wurden laut der britischen Zeitung "The Sun" in der "Little White Chapel" in Las Vegas von einem Elvis-Imitator getraut. Statt Weiß trugen beide Bräute schwarze . Unter den Gästen sollen auch prominente Gäste wie -Schauspielerin , die Jonas Brothers und " "-Star Sophie Turner gewesen sein. Nur knapp 270 Euro soll die Trauung gekostet haben.

"Sie wussten genau, was sie taten, und sie bedeuten einander sehr viel. Sie waren sich offensichtlich sehr zugetan und grinsten bis über beide Ohren. (…) Das Brautpaar wollte es einfach und still", verriet Michael Kelly, Inhaber der Hochzeitskapelle, gegenüber dem britischen Blatt.

Süße Liebeserklärung von Cara

Cara und Ashley lernten sich bei gemeinsamen Dreharbeiten vor einem Jahr kennen. Doch erst im Juni 2019 machten sie ihre Liebe offiziell. "Sie ist einer der Menschen, der mir geholfen hat, mich selbst zu lieben, als ich es am meisten gebraucht habe", schwärmte das Topmodel auf einer Gala in New York. "Sie hat mir gezeigt, was wahre Liebe ist und dies zu akzeptieren – was viel schwerer ist, als ich gedacht habe. Ich liebe dich, Streusel."

