Carina Spack: Polizei-Anzeige! Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht!

Es wird nicht ruhig bei Carina Spack! Wegen ihrer Teilnahme bei "Promis unter Palmen" muss sich die Blondine immer wieder neuen Anfeindungen stellen. Doch damit nicht genug...

Claudia Obert: Dschungelcamp-Hammer!

Carina Spack wird angegriffen

Schon vor einigen Tagen berichtet Carina Spack ihrer Community, dass sie wegen " unter Palmen" immer wieder bösartige Nachrichten via Social Media erhält. Dabei sollen einige User sogar so weit gehen, dass sie Morddrohungen gegen die Reality-Darstellerin aussprechen sollen. Aber auch fiese Mobbing-Attacken sollen sich auf Carinas -Profil tummeln. So ist unter anderem zu lesen: "Wie kann man so sein… schämst du dich nicht, wenn du das siehst?" sowie "Wie kann man so eine ekelhafte Person sein!" Grund genug für Carina, um nun rechtliche Schritte einzuleiten.

Carina war bei der Polizei

Wie Carina jetzt berichtet, hat sie gegen ihre Hater eiskalt Anzeige erstattet. So erläutert sie: "Es ist in den letzten Tagen einiges passiert, worüber ich jetzt noch nicht reden kann. Aber was ich euch auch sagen kann: Ich war bei der Polizei und ich habe mir die Mühe gemacht diese ganzen Morddrohungen und alles rauszusuchen und habe das angezeigt. Dagegen wird jetzt ermittelt, weil irgendwo ist dann auch mal Schluss." Ob dadurch wohl Ruhe einkehren wird? Wir können gespannt sein...

Auch bei läuft es gerade gar nicht gut: