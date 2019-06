Carl Schell: Schauspiel-Legende mit 91 Jahren gestorben

Reddit this

Die Filmwelt trauert um eine Legende: Carl Schell ist tot.

Im Alter von 91 Jahren verstarb der Schauspieler als letzter der vier berühmten Schell-Geschwister in Locarno in der Schweiz.

Carl Schell: Schauspieler stirbt nach gesundheitlichen Problemen an Organversagen

Wie die Bild-Zeitung berichtet, verstarb Carl Schell am Donnerstagabend in einem Pflegeheim in Locarno (Schweiz) aufgrund von Organversagen.

Gegenüber der Zeitung äußerte sich Ehefrau Stella Schell zum Tod ihres Gatten:

"Carl hat das Leben geliebt, mein Mann hat bis zur letzten Sekunde gekämpft. Er wollte nicht gehen, obwohl er schon am Ende nicht mehr ansprechbar war. Es waren schwere Stunden für uns. Meine Kinder und ich waren bei seinem letzten Gang an seiner Seite, haben ihn immer wieder gestreichelt und geküsst, damit er loslassen kann. Nun ist er endlich erlöst und hat seine Ruhe gefunden."

Carl Schell war Bruder von Bruder von Maria (†2005), Maximilian (†2014) und Immy Schell (†1992) und ist Vater von sechs Kindern.

Im Verlauf seiner Karriere wirkte Schell als Schauspieler an zahlreichen deutschen und mehreren amerikanischen Film- und Fernsehproduktionen, darunter auch "The Blue Max" (1966) und die -Serie "Butler Parker" (1972), mit.

Wie Ehefrau Stella erklärt, soll die Schauspiel-Legende in Locarno eingeäschert werden:

"Ich habe auf unserer Terrasse ein Beet angelegt, auf das die Skulptur mit der Asche kommt. So wird Carl bei mir bleiben. Carl war die große Liebe meines Lebens und wird es immer bleiben."

Wie Stella Schell weiter erklärt, werde ihre gemeinsame Tochter die Skulptur anfertigen.