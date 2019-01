Carlo Thränhardt: Todes-Drama um den Dschungelcamp-Star!

Reddit this

Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, hat Carlo Thränhardt eine Todesanzeige aufgegeben. „Wer einen Fluss überquert, muss die eine Seite verlassen“, schreibt er darin.

Sie wurde nur 49 Jahre alt

Demnach ist seine Gattin am 9. Januar 2019 gestorben. Seit 2010 war das Paar verheiratet und haben den gemeinsamen Sohn Dion. Constanze Linge-Thränhardt wurde nur 49 Jahre alt.

Carlo Thränhardt selbst war 2004 in den Schlagzeilen, als er bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilnahm. Die Trauerfeier soll in den nächsten Tagen im engsten Familienkreis stattfinden. Die Fans wünschen der Familie in der schweren Zeit viel Kraft.