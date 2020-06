Carmen Geiss: Angst um ihre Töchter Davina und Shania

Zugegeben: Mit ihren 13 und 14 Jahren sind Shania und Davina Geiss noch etwas zu jung, um offiziell Auto fahren zu dürfen. Doch das hielt die Teenager-Mädels nicht davon ab, ihren Vater Robert auf die Rennstraße in Le Luc bei St. Tropez zu begleiten. Dort wollte der TV-Star seinem Kumpel, dem Musiker Gregor Glanz (38), das Autofahren beibringen. Dafür hatte der Selfmade-Millionär extra seinen Luxus-Porsche mitgebracht – und natürlich seine ganze Familie. Und so war es kein Wunder, dass auch seine Mädels auf den Geschmack kamen und regelrecht um ihre erste „Fahrstunde“ bettelten. Robert hatte damit kein Problem, spornte seine Töchter sogar an. Doch Carmen fand das Spektakel überhaupt nicht witzig. Auch, weil sie weiß, wie gefährlich Autofahren sein kann. „Ich habe wirklich Angst um meine Kinder“, sagt eine mitgenommene Carmen zu "Closer". „Sie sind für mich immer noch meine kleinen, süßen Mädchen, die ich unbedingt instinktiv beschützen will. Aber ich weiß natürlich, dass sie erwachsen werden und ihre eigenen Erfahrungen machen wollen.“

Dazu gehört auch, das Autofahren zu erlernen – findet Robert: „Ich finde es besser, wenn sie es von ihrem Vater gezeigt bekommen – und nicht irgendwann heimlich mit ihrem ersten Freund üben“, erklärt der „Roberto Geissini“-Macher die Teenager-Fahrstunde. Seine Frau sieht das Ganze etwas kritischer. Zumal sie selbst bereits schon Unfälle hatte, sich einmal einen Bänderriss zuzog – und sogar geliebte Menschen durch die Gefahren im Straßenverkehr verlor.